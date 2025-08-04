Dolar
40.65
Euro
47.09
Altın
3,376.18
ETH/USDT
3,687.20
BTC/USDT
115,228.00
BIST 100
10,853.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, insani felakete sürükledikleri Gazze Şeridi'ne 22 aydır devam eden saldırıları genişletme kararı verdiği bildirildi.

Burak Dağ  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.

Gazze'ye saldırıları genişletme planı

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak
Türk Kızılay ile Türkiye Acil Tıp Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu gerçekleştirilecek
Kira uyuşmazlıklarında 135 binden fazla başvuru arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

Benzer haberler

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İsrail basınına göre Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

İngiltere, Gazze'den acil tıbbi desteğe ihtiyaç duyan çocukların tahliyesinde gecikmekle eleştiriliyor

Netanyahu, Gazze’deki "savaş hedefleri" için yeni adımlar atmak üzere kabineyi topluyor

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de "beyin atrofisi" hastası küçük kız kemik yığınına dönüştü

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de "beyin atrofisi" hastası küçük kız kemik yığınına dönüştü
İsrail basını: Netanyahu yardımlara izin vererek Gazze’de yeni saldırıya zemin hazırlıyor

İsrail basını: Netanyahu yardımlara izin vererek Gazze’de yeni saldırıya zemin hazırlıyor
İsrailli eski güvenlik yetkililerinden Trump'a Gazze'ye saldırıları sonlandırması için Netanyahu'ya baskı yapma çağrısı

İsrailli eski güvenlik yetkililerinden Trump'a Gazze'ye saldırıları sonlandırması için Netanyahu'ya baskı yapma çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet