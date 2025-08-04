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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze'ye 6 bin ünite kan bağışı gönderildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da toplanan 6 bin kan ünitesinin, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne gönderildiği bildirildi.

Mahmut Geldi  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İşgal altındaki Batı Şeria'dan Gazze'ye 6 bin ünite kan bağışı gönderildi

İstanbul

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanlara destek için "Kanımız bir" kampanyasının 7. turunu gerçekleştirildiği belirtildi.

Batı Şeria'da geçen hafta başlatılan kampanya kapsamında 6 bini aşkın kan ünitesi bağışının toplandığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, toplanan kan ünitelerinin bugün Gazze Şeridi'ne ulaştırıldığı ifade edildi.

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Gönderilen kan ünitelerinin Deyr el-Belah bölgesinde Dünya Sağlık Örgütü'ne ait depoya ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütüyle koordineli gönderilen kanların ihtiyaç doğrultusunda hastanelere ulaştırılacağı kaydedildi.

04.08.2025

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 440 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 986 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1516'ya çıktı, yaralıların sayısı da 10 bini aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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