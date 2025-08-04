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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: Netanyahu yardımlara izin vererek Gazze’de yeni saldırıya zemin hazırlıyor

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne sınırlı insani yardım girişine izin vermesinin, yeni bir askeri saldırı için zemin hazırlamak amacı taşıdığını yazdı.

Khaled Yousef, Mehmet Nuri Uçar  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İsrail basını: Netanyahu yardımlara izin vererek Gazze’de yeni saldırıya zemin hazırlıyor

Kudüs

İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için 17 Mayıs’ta uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının hedeflerine ulaşamadığı belirtilerek, rehinelerin geri alınamaması ve Hamas'ın tasfiye edilememesi nedeniyle bu saldırıların başarısız olduğu ifade edildi.

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Haberde, neredeyse dört aydır süren saldırıların ardından ordu içinde ve siyasi düzeyde derin görüş ayrılıklarının yaşandığı, Netanyahu’nun ise insani yardım hamlesini Gazze kenti ve el-Mevasi bölgesine yönelik yeni saldırıları meşrulaştırmak için kullanmak istediği belirtildi.

İsrail ordusunun bazı birlikleri Gazze’den geri çekilirken, hükümetin insani yardımlara izin verme kararına ordu içinde itirazlar olduğu, askeri kaynakların bu durumun askeri baskıyı azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

İsrail’in 2 Mart’tan bu yana yardım geçişlerini tamamen engellediği ve Gazze’ye yönelik ablukayı daha da sertleştirdiği hatırlatılırken, Gazze'deki hükümet yetkilileri, son sekiz günde sadece 674 yardım tırının girişine izin verildiğini ve bunun bölgenin günlük minimum ihtiyacının yalnızca yüzde 14’ünü karşıladığını açıkladı.

İsrail hükümetinde Gazze’den çekilme ve savaşın sonlandırılması konularında görüş ayrılıkları derinleşirken, muhalefet ve rehinelerin aileleri Netanyahu’yu kasıtlı olarak anlaşmaları engellemekle suçluyor. Hamas ise tüm esirlerin serbest bırakılmasına hazır olduğunu ancak bunun, saldırıların sona erdirilmesi ve Gazze’den tamamen çekilme şartlarına bağlı olduğunu vurguluyor.

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