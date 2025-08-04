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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de "beyin atrofisi" hastası küçük kız kemik yığınına dönüştü

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde doğuştan beyin atrofisi (beyin küçülmesi) hastası küçük kız, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle adeta kemik yığınına dönüştü.

Mehmet Nuri Uçar, Jomaa Younis  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de "beyin atrofisi" hastası küçük kız kemik yığınına dönüştü

Gazze

Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan 6 yaşındaki Misk el-Medhun, gıda ve ilaç yetersizliği nedeniyle artık hareket edemiyor, konuşamıyor ve dünyayı sadece gözleriyle izleyebiliyor.

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Küçük bedeni neredeyse kemik yığınına dönen Misk, yaşına göre ortalama 20 kilogram olması gerekirken şu an yalnızca 4 kilogram.

Gazze'deki yüzlerce çocuk gibi zamanla kasları eriyen Misk, artık oturamaz ve kendi başına yemek dahi yiyemez hale geldi.

Özel beslenme desteği ve sürekli tıbbi bakıma ihtiyaç duyan Filistinli kızın, abluka nedeniyle ilaç ve gerekli besin takviyesine ulaşabilmesi ise neredeyse imkansız.

Misk'in durumu, Gazze'deki açlık krizinin boyutunu gözler önüne seriyor

Kamerayı ancak gözleriyle takip edebilen Misk, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü yoğun saldırı ve "öldürücü" ablukanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisinin çarpıcı örneklerinden sadece biri.

Abluka nedeniyle temel sağlık hizmetlerine ve özel beslenme desteğine erişemeyen 6 yaşındaki Misk'in sağlık durumu, her geçen gün daha da kötüleşiyor.

"Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyor"

AA muhabirine konuşan Misk'in büyükannesi Umm Bilal el-Medhun, torununun doğuştan beyin atrofisi hastası olduğunu, savaştan önce özel beslenme ve belirli bir tıbbi bakım sayesinde durumunun görece istikrarlı seyrettiğini söyledi.

Medhun, ancak İsrail'in ablukayı daha da genişleterek gıda ve ilaç girişine izin vermemeye başlayınca torununun durumunun tehlikeli biçimde kötüleştiğini dile getirdi.

Medhun, şunları söyledi:

"Daha önce Misk de yaşıtları gibi güler, oynardı ama şimdi artık hareketsiz, tepkisiz bir şekilde yatıyor. Sanki acıdan örülmüş bir bant gibi… Ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyor. Bütün bunlar savaşın ve açlığın sonucu."

"İsrail, Gazze'deki ailelerle çocukları üzerinden savaşıyor"

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp hiçbir şekilde Gazze'ye gıda ve ürün geçişine izin vermemesinin çok ağır ve büyük bir suç olduğunu vurgulayan Medhun, bu durumun Gazze'deki halkın büyük bir bölümünü şiddetli açlığa sürüklediğini belirtti.

Medhun, "Geçiş noktalarının kapatılmasından bu yana hiçbir yardım alamıyoruz, çocuklarımızın bedenlerini destekleyecek hiçbir imkana sahip değiliz." dedi.

"İsrail, Gazze’deki ailelerle çocukları üzerinden savaşıyor." diyen yaşlı kadın, çocuklarının gözleri önünde ölüme gittiğini dile getirdi.

"Etrafımızda gördüğümüz tek şey yavaş bir ölüm"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Filistinli büyükanne, şöyle konuştu:

"Her gün onu gözlerimizin önünde biraz daha zayıflarken izliyoruz ve elimizden hiçbir şey gelmiyor. Etrafımızda gördüğümüz tek şey yavaş bir ölüm. Yardımlar ulaşmıyor, torunumun ihtiyacı olan gıdayı nasıl sağlayacağımızı bilmiyoruz. Çok yoruldu, artık dayanamıyor."

Medhun, torununun artık sadece deri ve kemikten ibaret kaldığını, uygulanan abluka ve yardımların düzenli doğal şekilde ulaştırılmaması nedeniyle Misk'in ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ifade etti.

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