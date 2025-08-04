Balıkesir'de arazide çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Balıkesir
İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.