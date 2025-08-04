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İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir'in Foça ilçesinde depo ve su isale hatlarındaki basınç düşüklüğü nedeniyle 7 saat su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Metin Aydemir  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İzmir'in Foça ilçesinde 7 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Foça ilçesindeki basınç düşüklüğü sebebiyle bu akşam saat 23.00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi olacağı belirtildi.

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Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkisine su verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, arızaların onarılması sonrası arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmelerin yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

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