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Kültür

Saraybosna Film Festivali'nde tanıtımı yapılan Sırp filmi tepki topladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam eden 29. Saraybosna Film Festivali (SFF) kapsamında tanıtılan Sırp yönetmen Rados Bajic'in "Halyard Kahramanları" isimli filmi, savaş suçlusu Sırp komutanı yücelttiği gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Lejla Biogradlija  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Saraybosna Film Festivali'nde tanıtımı yapılan Sırp filmi tepki topladı

Saraybosna

İkinci Dünya Savaşı sırasında Sırp komutan Draze Mihailovic'in askerleri tarafından yürütülen Halyard Harekatı'nı anlatan filmin tanıtım programının düzenlenmesine, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile birçok kurum ve kişi tepki gösterdi.

Karic, dün akşam düzenlenen tanıtım programına karşı çıktığını belirterek "Mihailovic ve Sırp milliyetçi Çetnikleri, Saraybosna'da rehabilite etmeye çalışmak kabul edilemez. Mihailovic, İkinci Dünya Savaşı'nda savaş suçlusu ilan edildi. Filmin festival bünyesine girmesine olanak sağlayan kişinin istifasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saraybosna Kantonu Kültür ve Spor Bakanlığı da filmin tanıtımını tepkiyle karşıladıklarını belirterek "Saraybosna'da Çetnik hareketini destekleyen içerikleri desteklemiyoruz." dedi.

"Böyle bir filmin tanıtılması utanç verici"

Kanada Soykırım Araştırma Enstitüsü ise SFF'de tanıtımı yapılan filmin "Çetnik draması" olduğunu savunarak "Saraybosna, 1992-1995'te yaşanan savaşta Sırp güçler tarafından kuşatma altında tutulmuş bir kent. Böyle bir filmin tanıtılması utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersekli gazeteci Dragan Bursac, "Siz neyin tanıtımını yaptığınızın farkında mısınız? Bunların yaşandığına inanmak istemiyorum." diye konuştu.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise SFF yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya yer verilerek "Kamuoyunu bilgilendirmek adına söz konusu filmin SFF kapsamında gösterilmediğini belirtmek isterim. Aksine, gelecek projeler başlığı altında filmden bazı kareler paylaşıldı. SFF, tarihsel yorumlama içeren filmlerin reklamına izin vermeyecektir." ifadeleri paylaşıldı.

Bu arada, Halyard Harekatı, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1944'te, Sırp komutan Mihaolivic komutasındaki Çetnik askerler tarafından yürütülmüş, harekatta 500'den fazla Amerikalı tahliye edilmişti.

Mihailovic ise 1946'da işgal kuvvetleriyle işbirliği yapmaktan ve 50 bin kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktan savaş suçlusu ilan edilerek kurşuna dizilmişti.

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