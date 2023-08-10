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Kültür

Ödüllü film "Kuru Otlar Üstüne" Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" ve Mete Gümürhan'ın "Beraber" filmleri gösterilecek.

İsmail Özdemir  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Ödüllü film "Kuru Otlar Üstüne" Saraybosna Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak

Saraybosna

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan festival dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki sinema salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.

Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı "Focus" programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu" ödüllü filmi "Kuru Otlar Üstüne" ve Gümürhan'ın "Beraber" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

"Focus" programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in "Urotcite Na Blaga", Vasilis Katsoupis'in "Inside", Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in "Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu", Damjan Kozole'nin "Pero", Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun "Muanyag Egbolt" filmleri gösterilecek.

Festival, 18 Ağustos akşamı ödül töreniyle sona erecek.

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