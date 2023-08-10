Dolar
27.04
Euro
29.83
Altın
1,919.82
ETH/USDT
1,850.60
BTC/USDT
29,517.00
BIST 100
7,702.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta ‘’AK Parti Şehir Buluşmaları’’ programında konuşuyor.
logo
Kültür

29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) yarın kırmızı halı töreniyle kapılarını sinemaseverlere açmaya hazırlanıyor.

Lejla Biogradlija  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor

SARAYBOSNA

Ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenmeye başlayan festivalde, bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterilecek.

Festivalin sürdüğü 1 hafta boyunca bölgenin kültür merkezi haline gelen Saraybosna, bu yıl da dünyaca ünlü konukları ağırlayacak.

Bu yıl, Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, ABD'li yönetmen, film yapımcısı ve senarist Charlie Kaufman'a takdim edilecek. Kaufman, Saraybosna'da kırmızı halıda sevenleriyle buluşacak.

Festivalin açılış filmi Saraybosna kuşatmasını işliyor

Yarın akşam gerçekleşecek kırmızı halı töreninin ardından ise festivalin açılışı, Slovenyalı yönetmen Nenad Cicin-Sain'in "Kiss the Future" (Geleceği Öpmek) filmiyle yapılacak.

Yapımcıları arasında Matt Damon ve Ben Affleck'in bulunduğu film, Bosna Hersek'teki savaş sırasında kuşatma altında tutulan Saraybosna'daki halkın mücadelesini konu alıyor.

Festival, Saraybosna'nın yanı sıra ülkenin diğer büyük kentleri Mostar ve Tuzla'da sinemaseverlerle buluşacak.

Rumi dizisinden dünya prömiyeri

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisi ise dünya prömiyerini SFF'de yapacak.

Başrollerinde Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Devrim Özkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak ve Nilay Deniz'in yer aldığı ve büyük İslam alimi Mevlana'nın yaşadığı dönemi anlatan Rumi dizisinin ilk bölümü, 12 Ağustos'ta Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Festivalde 49 film yarışıyor

SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışıyor. "Uzun metrajlı film" kategorisinde yer alan filmlerden 2'si dünya prömiyerini, 5 film de bölgesel prömiyerini festival kapsamında yapacak.

Festival yetkilileri, yarışma kısmının daha çok Güneydoğu Avrupa filmlerine odaklı olduğunu, festivalin 100 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını belirtti.

SFF'de film gösterimlerinin yanı sıra sinema ile ilgili birçok alanda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivalin bölge ve dünyadan binlerce kişiyi ağırlamasının ülke ekonomisine de büyük katkı sağladığı ifade ediliyor.

18 Ağustos'ta sona erecek

Festival, 18 Ağustos akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılan ve çeyrek asırdır devam eden festival dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF tarihi boyunca festivalin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders ve 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenber ve Mads Mikkelsen'a takdim edildi.

Festivale, Brad Pitt, Orlando Bloom, Daniel Craig ve John Malkovich gibi dünyaca ünlü isimler de katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Başkanı Jim Skea, AA'ya konuştu
Eren Bülbül ve başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti
MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Denizli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye başvurdu

Benzer haberler

29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor

29. Saraybosna Film Festivali, kırmızı halı töreniyle yarın başlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet