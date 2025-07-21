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Dünya

Bosna Hersek'te madenciler düzenli maaş talebiyle başkentte gösteri yaptı

Bosna Hersek'te 500'den fazla madenci, düzenli maaş ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başkent Saraybosna'da gösteri düzenledi.

Lejla Biogradlija, Kemal Zorlak  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Bosna Hersek'te madenciler düzenli maaş talebiyle başkentte gösteri yaptı Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu hükümet binası önünde toplanan maden işçileri, mayıs ve haziran maaşlarını alamadıklarını ve emeklilik koşullarının zora girdiğini belirtti.

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Tuzla'daki Kreka Madeni Sendika Başkanı Senad Sejdic, burada yaptığı açıklamada, ülkenin önemli çalışanlarından olan madencilerin hak ettikleri muameleyi görmediğini savunarak, "İki, üç aydır maaşlar yok. Olanlar da gecikmeli veriliyor. Bu da emeklilik durumumuzu çıkmaza sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal medya, madencileri temsil eden bir grubun görüşme için hükümet binasına giriş yaptığını duyurdu.

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