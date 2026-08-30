Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti

İlyas Gün
30 Ağustos 2026•Güncelleme: 30 Ağustos 2026
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.
5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.
27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2
55. dakikada Guendouzi'nin yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda, filelere doğru giden topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
73. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sekengo'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Lukaku'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.