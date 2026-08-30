Başakşehir ile Kasımpaşa sahadan beraberlikle ayrıldı Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Başakşehir-Kasımpaşa müsabakası 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki Başakşehir-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

11. dakikada Başakşehir etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Olsen son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Shomurodov'un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Olsen düzeltip vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

18. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Gianniotis'in kısa düşen kaleci vuruşunda Operi topu Umut Bozok'a, bu futbolcu da bekletmeden Shomurodov'a aktardı. Özbekistanlı golcü ceza yayı dışından düzeltip vurdu, savunmaya da çarpan top Gianniotis'i kontrpiyede bırakıp aşırtma şekilde ağlarla buluştu.

20. dakikada Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Rakipten kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Shomurodov ceza yayı üzerinden sert vurdu, defansa çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısını Başakşehir 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Opoku'nun uzaklaştırmak istediği topu kapan Kerem Demirbay ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.

65. dakikada orta alanda kaptığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol sert vurdu, kaleci Muhammed Şengezer bu pozisyonda da gole engel oldu.

69. dakikada Başakşehir net fırsattan yararlanamadı. Orta sahada topla buluşan Opoku, savunmanın arasından verdiği pasla meşin yuvarlağı Shomurodov'la buluşturdu. Bu futbolcu çaprazdan orta şut karışımı vuruşla topu yandan auta gönderdi.

71. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Winck kafayla kale sahası önündeki Benedyczak'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vole vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Operi'nin penaltı noktasına gönderdiği ortaya hareketlenen Shomurodov uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

81. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Raffety, soldan ceza sahasına giren Benedyczak'a pasını aktardı. Son çizgiye inen bu futbolcu kale önünde müsait pozisyondaki Diabate'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, yakın mesafeden ağları havalandırdı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.