İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İran basını, ABD'nin saldırısının ardından denizdeki hedeflere atışlar yapıldığını duyurdu İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından denizdeki hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, ABD'nin Lark Adası'na iki kez saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun bölgedeki muhabiri, saldırıların ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinden de patlama sesleri geldiğini ve seslerin İran tarafından Hürmüz Boğazı tarafına atışlardan kaynaklandığını aktardı.

Diğer yandan devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV de İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD gemilerine füze ateşlediği yönünde bilgilerin olduğunu duyurdu.

İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'ndan patlama sesleri geldiğini bildirdi

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Lark Adası'na saldırısını doğrulayarak karşılık vereceğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğunu bildirerek, saldırıya karşılık verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Lark Adası'na saldırının "Amerikan-siyonist düşman" tarafından düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Lark Adası'nı hedef alan saldırıda sivillerin de aralarında bulunduğu can kayıpları ve yaralılar olduğu belirtilerek, saldırıya karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada saldırının, "ABD ve İsrail’in bölgedeki itibar kaybı ve iç sorunları nedeniyle kötü rollerini yeniden canlandırma ve kamuoyunu yönlendirme" çabası olduğu savunuldu.

WP: ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a saldırıların sürdürülemez olduğu konusunda uyarıldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların "sürdürülemez" olduğu ve bu süreçte ABD'nin, farklı bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesinin zayıflayabileceği yönünde uyarıldığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, askeri makamların Hegseth için hazırladıkları değerlendirme belgesi hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Orta Doğu'da konuşlu bazı ABD birliklerine eylül ayına, bazılarına ise 2027'ye kadar bölgede kalmaları talimatı verildiği ileri sürüldü.

Haberde, ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) dahil diğer birimlerin liderlerinin, söz konusu talimat konusunda fikir ayrılığı yaşadığı ifade edildi.

Bu askeri liderlerin, Hegseth'i, İran'a yönelik "geniş çaplı askeri operasyonların sürdürülemeyeceği" ve ABD'nin, diğer bölgelerden gelebilecek tehditlere karşı koyma kapasitesini zayıflatabileceği konusunda uyardığı iddia edildi.

Haberde ayrıca, ABD'nin Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da konuşlu komutanlıklarının, İran'la savaş nedeniyle güçlerini Orta Doğu'ya kaydırmasının, operasyon ve eğitim kapasitelerini "sınırladığı" kaydedildi.

İranlı üst düzey yetkiliden ABD'ye: "Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği, sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İran'ın iradesini yeniden sınamanın ABD için daha ağır bedellere yol açacağını ifade eden Azizi, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz. Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" mesajını verdi.

Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.

İran basını: Bölgedeki hedeflere füzeler ateşlendi

İran devlet televizyonu, bölgedeki muhabirlerinden aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, "Ülkenin farklı bölgelerinden bölgedeki hedeflere doğru fırlatılan füzeler görülüyor." ifadelerine yer verdi.

İran'ın, ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırısının ardından Ürdün'deki hava üssü başta olmak üzere bölgedeki ABD hedeflerine saldırılar başlattığına dair haberler gayriresmi kaynaklarda bildirilse de İran'dan saldırılarla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.