AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye'dir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Haymana'da Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "Hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye'dir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti'nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye'dir. Yani bizim için bugün sathı müdafaa, içeride huzur, dışarıda Türkiye’nin onuru, güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye demektir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Haymana ilçesinde düzenlenen 105. Haymana Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Zorlu, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Zorlu, milletin cesaretini, sarsılmaz kahramanlığını tarihe yazan Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde, istiklal ve zaferin mührünün vurulduğu topraklarda olduklarını belirterek, "Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' diyerek büyük Türk milletine o aydınlık ufku çizdiği mukaddes topraklardır." dedi.

Bu topraklar üzerinde 22 gün 22 gece süren büyük mücadeleyle Anadolu'nun bağımsızlığını geleceğe taşıyan bir kahramanlık öyküsü yazıldığını vurgulayan Zorlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andı.

Büyük Atatürk'ün "sathı müdafaa" derken çok önemli bir ufuk çizdiğini belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Bugün de çok şükür Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hemen her sahada bağımsız bir Türkiye hedefi ve yolculuğunda adımlarını atmaya devam ediyor. Bugün etrafımız ateş çemberiyken savunma sanayisini yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına çıkarmayı başarmış bir Türkiye Cumhuriyeti var. Çok şükür bu ateş çemberi etrafımızdayken bizler güven içerisinde evlerimizde, sokaklarımızda, işimizde, gücümüzde, ailemizle birlikte yürümeye devam ediyoruz.

Şimdi yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, 86 milyon vatandaşımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin huzurunu ve bununla birlikte dışarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu korumaya yönelik güçlü bir Türkiye'dir. Yani bizim için bugün sathı müdafaa, içeride huzur, dışarıda Türkiye'nin onuru, güçlü Türkiye, lider ülke Türkiye demektir. Bunu da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilerletmeye devam ediyoruz."

"Yolumuz, ufkumuz açıktır"

Haymana'nın "Son kale" olduğunu ve bu anlamlı tarihi yönü vesilesiyle çok daha fazla tanıtılması gerektiğine de işaret eden Zorlu, hayata geçirilmesi planlanan projeleri tamamlayacaklarını, yenilerinin de hayata geçirileceğini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, sadece Anadolu'nun bağımsızlığını değil Bakü'den Semerkand'a Kaşgar'dan Tebriz'e kadar bizim büyük gönül coğrafyamıza umut, ışık olmuş topraklardır. Sayın Başkan'ımızla birlikte Haymana'mızı Türk dünyasına, bu geniş coğrafyaya açarak inşallah kardeş belediyecilik uygulamasıyla bu toprakların başta Özbekistan olmak üzere değerli kardeşlerimizle bütünleşmesini de hep birlikte sağlayacağız. Yolumuz, ufkumuz açıktır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhurbaşkanı'mızın özellikle 'Türkiye kitabı' mottosuyla hiçbir etnik ayrım gözetmeden, hiçbir mezhep ayrımı gözetmeden biz beraberiz, kardeşiz ve geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz."

Programda, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Haymana Kaymakamı Osman Sak ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da birer selamlama konuşması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, program öncesinde Haymana Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Ziyarette Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin Zorlu'ya bilgi verdi.

Zorlu ve beraberindeki protokol, ayrıca kutlamalar kapsamında ilçede düzenlenen kortej yürüyüşüne de katıldı.

Klasik otomobiller ve atlar eşliğinde gerçekleştirilen kortejde vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşaleler eşliğinde yürüdü.