Dolar
40.57
Euro
47.62
Altın
3,337.01
ETH/USDT
3,741.90
BTC/USDT
117,938.00
BIST 100
10,642.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Saraybosna'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Elvır Hodzıc  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Saraybosna'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda toplanan grup, Saraybosna Çocukları Anıtı'na yürüyerek Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Büyük bir Filistin bayrağı taşıyan grup, "Gazze açlıktan ölüyor, dünya seyrediyor", "Özgür Filistin", "Masum çocukları öldürmeye son" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katılımcılar, daha sonra İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani duruma ve yapılan soykırıma dikkati çekmek amacıyla ellerine aldıkları tencere, tava ve çeşitli mutfak aletleriyle gürültü çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Silopi'de kırıldı
Hava sıcaklığı 27 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Yumaklı: 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik
Bilecik'te Kent Ormanı'nda 20 ton çöp toplandı
İletişim Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin rehber hazırladı

Benzer haberler

İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi

İsrail, yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" kararı aldığını bildirdi

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

Saraybosna'da Gazze'deki insani duruma dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi

Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti

Trump'ın İskoçya ziyaretini protesto eden göstericiler Gazze'deki insani krize dikkati çekti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi
Trump'ın ekibinin Gazze stratejisinde değişiklik yapacağı iddia edildi

Trump'ın ekibinin Gazze stratejisinde değişiklik yapacağı iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet