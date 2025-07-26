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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.

Atila Altuntaş  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Stockholm'de protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

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Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük, (Binyamin) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell, AA muhabirine, İsrail'in etnik temizlik yaptığını söyledi.

İsrail'in tutumu karşısında İsveç hükümetinin suskunluğunu eleştiren Gardell, "İsveç Anayasası baz alınarak liberal demokrasi ilkeleri doğrultusunda hareket etmesi ve Gazze'de devam eden soykırımı durdurmaya katkıda bulunması için İsveç hükümetine baskı yapmak amacıyla burada bulunuyoruz. İsveç artık suskunluğunu bozup harekete geçmeli." dedi.

İsrail'in, Gazze'de soykırımı sürdürdüğünü, açlığı silah olarak kullandığını ve hazırladığı ölüm tuzaklarını insani yardım istasyonlarının etrafında kurduğunu dile getiren Gardell, şunları kaydetti:

"Gazze'de soykırımı sürdüren, açlığı silah olarak kullanan, ölüm tuzaklarını hazırlayan ve bu tuzakları insani yardım istasyonları etrafında kuran İsrail, Batı Şeria'daki işgale devam ediyor. Bu korkunç nedenlerle İsveç hükümeti, aşırı sağcı İsrail hükümetine baskı yapmalı. Şu anda gördüğümüz şey büyük bir soykırıma doğru ilerleyen tam ölçekli etnik temizliktir. Bunu durdurmak bizim elimizde çünkü siyasetçilerimizim iddia ettikleri gibi demokratik ilkelere uygun şekilde hareket etmiyorlar, etseler İsrail bu soykırımı yapamaz."

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