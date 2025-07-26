İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aktivistler, "Gazze için açlık grevine" başladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir grup Filistinli aktivist, Gazze ile dayanışmak amacıyla açlık grevine başladıklarını açıkladı.
Ramallah
Filistinli aktivistler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Batı Şeria Gazze İçin Aç" sloganıyla süresiz açlık grevine başladıklarını belirtti.
- Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisi kritik noktaya ulaştı
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Açıklamada, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinliler olarak boş duramayız. Gazze'deki halkımıza destek olmak ve bu katliamlara karşı açlık grevi yapıyoruz. Kaderimiz bir, acımız bir." ifadeleri kullanıldı.
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Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Filistin, Arap dünyası ve İslam dünyasındaki tüm onurlu halkların yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanları, hükümetler ve uluslararası güçleri, İsrail'in suç teşkil eden saldırganlığını durdurmaya, soykırım suçundan caydırmaya ve Gazze'deki halkımıza yönelik sistematik açlık politikasına son vermeye zorlamak için etkili adımlar atmaya çağırıyoruz."
Aktivistlerden Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Üyesi Ahmed Ganim, AA muhabirine "Bu grev, soykırıma ve açlığa karşı bir çağrı olmanın yanı sıra Filistin'e, Arap ülkelerine ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'ndeki halkı kurtarmak için harekete geçmeleri yönünde bir mesajdır." dedi.
Ganim, "Gazze Şeridi'ndeki halkımız bir soykırımla karşı karşıyayken biz evlerimize gidemez, normal hayatlarımızı yaşayamaz ve yemek yiyemeyiz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.