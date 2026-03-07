Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,983.90
BTC/USDT
67,808.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Dünya, Gazze protestoları

İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi zaman zaman ihlal ederek Batı Şeria ve Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Lübnan'a saldırılar durdurulsun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırılarını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İranlılar da gösteriye destek verdi

Bir grup İranlı da gösteriye destek vererek, ABD ve İsrail'in İran ve Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rana Qadri, AA muhabirine, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım durana kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in nefretle hareket ettiğini aktaran Qadri, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer sevgiyle hareket ederseniz, Filistinli bir çocuk, İsveçli bir çocuk, Vietnamlı, Kübalı veya Türk bir çocuk arasında ayrım yapmazsınız. Bu hiç fark etmez. O zaman tüm insanları sadece insan olarak görürsünüz. Eğer bu noktadan gerçekten başlarsak, daha iyi bir dünya için değişim yaratabiliriz. İşte bu yüzden buradayız. Mesajım şu, Filistin halkının yanı sıra, dünyadaki tüm çocuklar ve tüm insanlar için buradayım. Mesajım, nefret yerine sevgiyi seçin çünkü sevgi her zaman kazanır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ve Azerbaycan'a yönelik provokasyon içeren paylaşımlara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı heyetini kabul etti
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bazı ülkeler için uyguladığımız gübrelerde gümrük vergisi oranlarını sıfıra indirdik
İstanbul'da bıçaklı saldırıda ölen öğretmene ilişkin soruşturmada iki müdür görevden uzaklaştırıldı
KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor

Benzer haberler

İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi

İsveç'te İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi

İç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan Suriyelilerin İsrail saldırıları sonrası ülkelerine dönüşü sürüyor

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartıyla protesto edildi

İsrail'in Beyrut'ta halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Dahiye'den kaçan aileler, sokaklarda sabahlıyor

İsrail'in Beyrut'ta halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Dahiye'den kaçan aileler, sokaklarda sabahlıyor
Hollanda Başbakanı Jetten'e göre İran'a yönelik saldırılar hukuka uygun değil

Hollanda Başbakanı Jetten'e göre İran'a yönelik saldırılar hukuka uygun değil
İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet