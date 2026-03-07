Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.00
BTC/USDT
68,042.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartıyla protesto edildi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bir seçim etkinliğinde "Yaşasın Filistin" pankartıyla protesto edilirken Gazze'de soykırım işleyen İsrail'e desteğini bir kez daha yineledi.

Erbil Başay  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartıyla protesto edildi

Berlin

Merz, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yarın yapılacak eyalet meclisi seçimleri için Ravensburg şehrinde, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisince (CDU) düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merz’in konuşması sırasında salonda bulunan bir kişi üzerinde "Uluslararası hukuka evet. Bir daha asla Straatrason. Yaşasın Filistin" yazılı pankart açarak slogan attı.

Straatrason, Almanya'nın Yahudi soykırımından kaynaklanan tarihsel sorumluluğu nedeniyle İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermek ve İsrail'in çıkarlarını en önemli önceliği yapmak zorunda olduğu fikrini tanımlıyor. Birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları savunucusu, Almanya'yı bu kavramın arkasına saklanarak İsrail'in Gazze'deki soykırımında silah desteği sağlamak dahil işbirlikçi olmakla suçluyor.

Pankartı görünce sinirlenen Merz, “Liderliğimdeki Alman hükümeti nerede durduğumuz konusunda hiçbir gün herhangi bir şüpheye yer bırakmayacaktır. Biz İsrail’in yanındayız." ifadesini kullandı

Merz, “Size bir şey söyleyeyim; Almanya’da nerede olursa olsun antisemitizme karşı çıkmak için her şeyi yapacağım ve bu ülkenin Yahudilerin özgürce ve açıkça hareket edebileceği bir yer olarak kalması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yukarıda pankartını tuttuğunuz kişiler silahları bırakırsa bu çatışma 24 saat için sona erer. Savaşın asıl sebebi bu, özgürce yaşamak için varoluş mücadelesi veren İsrail devleti değil.” diye konuştu.

Merz'in Filistin'in yaşamasını istemeyi ve uluslararası hukuku savunmayı "antisemitizm" olarak tanımlama çabası dikkati çekti.

Almanya Başbakanı Merz, protestonun ardından kısa bir süre sonra konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Standart dışı plaka denetimleri 1 Nisan'a kadar rehberlik amacıyla yapılacak
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde askeri müzeler kadın ziyaretçilere ücretsiz olacak
DMM'den Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarına ilişkin açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 22 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 247 kişi tutuklandı
Van'da Yeşilay ekipleri kapı kapı gezerek aileleri bağımlılık konusunda bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartıyla protesto edildi

Almanya Başbakanı Merz, Filistin pankartıyla protesto edildi

Hollanda Başbakanı Jetten'e göre İran'a yönelik saldırılar hukuka uygun değil

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı

Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı
İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 64 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 64 kişi öldü
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, kuvvet kullanma yasağının ihlali olarak değerlendiriliyor

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, kuvvet kullanma yasağının ihlali olarak değerlendiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet