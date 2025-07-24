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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Soykırıma Karşı Doktorlar, Trump yönetiminden Gazze'deki açlığı sona erdirmesini talep etti

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Washington'da bir araya gelen Soykırıma Karşı Doktorlar (DAG) Birliği, Donald Trump yönetiminden Gazze Şeridi'ndeki açlığı ve katliamı sona erdirmesini istedi.

Hakan Çopur, Diyar Güldoğan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Soykırıma Karşı Doktorlar, Trump yönetiminden Gazze'deki açlığı sona erdirmesini talep etti Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen DAG üyesi doktorlar, hemşireler ve diğer tıp uzmanları, hem Trump yönetimine hem de uluslararası kamuoyuna seslendi.

Filistin asıllı ABD Kongre Üyesi Rashida Tlaib'in de katıldığı Kongre binası önündeki basın toplantısında konuşan soykırım karşıtı doktorlar, Gazze'de dayanılmaz seviyeye ulaşan açlığın sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

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DAG'ın kurucularından Dr. Nidal Jboor, basın toplantısında, "Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu açıkça söylemek için buradayız. ABD hükümeti, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla bu soykırıma finansal destek sağlıyor. Çocuklar açlık çekiyor ve ekmek almaya çalıştıkları için vuruluyor, kiliseler ve camiler bombalanıyor." diye konuştu.

Jboor, "Gazze'deki doktorlar bizi uyarıyor. Yüz binlerce insan, zorla yaratılan kıtlık nedeniyle saatler ve günler içinde ölebilir. Bu yavaş yavaş gelişen bir kriz değil. Bu, gerçek zamanlı olarak gerçekleşen kitlesel bir ölüm olayı." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail destekli kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) "hayat kurtaran bir kuruluş değil, bir ölüm tuzağı" olduğunu vurgulayan Jboor, GHF'nin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

"Açlığı savaş silahı olarak kullanmak savaş suçudur"

Daha sonra söz alan ABD'li Kongre Üyesi Tlaib ise İsrail'in "apartheid rejimi"nin Gazze'yi açlığa mahkum ettiğini söyledi.

Tlaib, "Şimdi harekete geçmeliyiz. Açlığı savaş silahı olarak kullanmak savaş suçudur." dedi.

Gazze'nin 2,1 milyondan fazla nüfusunun tamamının kıtlık ve hastalıkla mücadele ettiğini vurgulayan Tlaib, yarım milyon Filistinlinin "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Şu anda İsrail güçleri, yiyecek için sıraya giren Filistinlileri kasten vuruyor ve aç bırakıyor. Birleşmiş Milletler'e göre, sadece son 2 ayda 1000'den fazla kişi öldürüldü." diyen Tlaib, GHF'yi ise "insanlık dışı ve ahlaksız" olarak nitelendirdi.

Tlaib, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını durdurması çağrısını bir kez daha yineledi.

DAG üyeleri, seslerini duyurmak için Mısır Büyükelçiliği, İsrail Büyükelçiliği ve Beyaz Saray önündeki Lafayette Parkı'nda da protesto gösterileri düzenledi.

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