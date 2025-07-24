Dolar
40.46
Euro
47.79
Altın
3,369.19
ETH/USDT
3,639.70
BTC/USDT
118,435.00
BIST 100
10,725.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi sona erdi
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.

Mustafa Deveci  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" söyledi Fotoğraf: Saeed M. M. T. Jaras/AA

Ankara

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin yok edilmesi için çabaladığını, bölgedeki Filistinlileri sürgün edip buraya yerleşimcileri dolduracaklarını ve "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" savundu.

Eliyahu, yerel bir radyoda katıldığı programda gündeme dair değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce Gazze'ye atom bombası atılmasının "seçenekleri arasında olduğu" açıklaması yapan Eliyahu, İsrail hükümetinin Gazze'nin yok edilmesine yönelik çaba gösterdiğini belirtti.

Bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilerek başka ülkelere gönderileceği ve Gazze'ye Yahudi yerleşimcilerin yerleştirileceği yönündeki haberlere de değinen Eliyahu, "Gazze'nin tamamı Yahudi olacak." yorumunda bulundu.

İsrailli bakan ve milletvekilleri sık sık Gazze'nin tamamının işgal edileceği ve buradaki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edileceğini dile getiriyor.

İsrail Meclisi'nde bu hafta bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekillerinin katıldığı toplantıda Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi ve buralara yasa dışı yerleşim birimleri inşa edilmesi ele alınmıştı.

İsrail hükümeti, Filistinlileri sürgün planında ısrar ediyor

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e, Filistinlileri başka ülkelere sürmek amacıyla Refah'ta "insani yardım kenti" kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurmuştu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi'ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıklamıştı.

Bölgeye aranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etmişti.

Uluslararası hak örgütleri, İsrail'in Filistinlileri namlu ucunda, insani yardımı tekeline alarak bu bölgeye toplamasının "insani yardım kenti" değil "toplama kampı" olacağı eleştirisini yöneltmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı
Bakan Fidan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç'i İstanbul'da kabul etti
Türkiye ile Somali arasında "nakdi yardımlara ilişkin değişiklik protokolü" imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız

Spiegel dergisine göre Almanya'daki bazı diplomatlar hükümetin İsrail politikasından rahatsız

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Gazze'nin tamamını Yahudileştireceklerini" söyledi

AP'deki 60'dan fazla milletvekilinden, İsrail'e karşı önlem alınması için acil toplantı talebi

Reuters, AFP, AP ve BBC News, Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı

Reuters, AFP, AP ve BBC News, Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı
İsrail, ABD'den Trump yanlısı fenomenleri ağırlayarak imajını düzeltmeye çalışacak

İsrail, ABD'den Trump yanlısı fenomenleri ağırlayarak imajını düzeltmeye çalışacak
Gazze "açlıktan" ölüyor

Gazze "açlıktan" ölüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet