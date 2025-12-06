Dolar
Dünya

ABD'nin ikinci kez vurduğu tekneyle taşındığı öne sürülen uyuşturucunun Surinam'a götürülmek istendiği iddiası

ABD ordusunun 2 Eylül'de uyuşturucuyla mücadele gerekçesiyle Venezuela açıklarında ikinci kez vurması nedeniyle tartışmalara konu olan teknenin, Surinam'a gitmek üzere yola çıkan gemiyle buluşmayı hedeflediği öne sürüldü.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
ABD'nin ikinci kez vurduğu tekneyle taşındığı öne sürülen uyuşturucunun Surinam'a götürülmek istendiği iddiası

Ankara

CNN'in isimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı özel haberine göre, ABD Özel Operasyonlar Komutanı Amiral Mitch Bradley, Temsilciler Meclisi ve Senatoya verdiği brifingde saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Bradley, dün verdiği brifingde vurulan teknenin uyuşturucu transferi amacıyla Surinam'a gitmek üzere yola çıkan daha büyük bir gemiyle buluşmayı planladığını iddia etti.

ABD güçlerinin ikinci geminin yerini tespit edemediğini belirten Bradley, uyuşturucunun Surinam üzerinden ülkesine ulaştırılması ihtimalinin bulunduğunu savundu.

Bu gelişmenin, ABD ordusunun 2 Eylül’de düzenlediği saldırıda öldürüldüğü kişilerin, Venezuela’nın doğusunda bulunan Surinam’a giden daha büyük gemiyle bağlantı kurmak üzere yola çıktığına işaret ettiği öne sürüldü.

Bradley'in Temsilciler Meclisi ve Senatoya verdiği brifing

ABD Özel Operasyonlar Komutanı Bradley ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, dün Temsilciler Meclisi ile Senatoya 2 Eylül'de Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye düzenlenen ikinci saldırıyla ilgili brifing vermişti.

Bradley, tekneye yönelik saldırıların ilkinden yaralı kurtulan iki kişinin ikinci operasyonda öldürülmesine ilişkin emri ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in vermediğini doğrulamıştı.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ise "2 Eylül'de düzenlenen birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü saldırılar, tamamen yasal ve gerekliydi. Askeri komutanlarımızdan beklediğimiz tam da buydu." ifadelerini kullanmıştı.

İkinci saldırının videosunu izleyen Demokrat üyeler, bu videodan rahatsızlık duyduklarını söylemişti.

Demokrat Kongre üyesi Jim Himes, görüntüleri kamu hizmetinde çalıştığı süre boyunca gördüğü "en rahatsız edici şeylerden biri" olarak nitelendirerek, "Videoyu izledim ve çok çok rahatsız edici. Gerçek şu ki derin bir sıkıntı içinde olan ve görevlerini sürdürmek için ne imkanları ne de açıkça niyetleri olan iki kişiyi öldürdük." ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulan iki kişinin vurulması

Washington Post gazetesinin haberinde ABD donanmasına bağlı askeri unsurların, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiye 2 Eylül'de saldırı düzenlediği ve ilkinden yaralı kurtulup gemiye tutunan iki kişinin ikinci saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

Demokratlar ise ikinci saldırının "savaş suçu" teşkil edebileceği gerekçesiyle Bradley'i ve bu saldırıyı eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da kendisinin böyle bir ikinci saldırıya onay vermeyeceğini söylemiş, Hegseth’i savunarak "Pete, bunun yaşanmadığını söyledi. Ona güvenim tam." açıklamasını yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Hegseth'in Amiral Bradley'e bu operasyonu yürütmesi için yetki verdiğini belirterek, "Bradley, yetkileri ve hukuk çerçevesi içinde hareket ederek teknenin imha edilmesini ve tehdidin ortadan kaldırılmasını sağladı." ifadesini kullanmıştı.

