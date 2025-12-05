Dolar
Sağlık

ABD'de aşı komitesi, "yeni doğan bebeklere hepatit B" tavsiyesini kaldırdı

ABD'de federal aşı danışma komitesi, yeni doğan bebeklere hepatit B aşısı yapılmasına ilişkin uzun süredir yürürlükte bulunan tavsiyenin kaldırılmasına karar verdi.

Nuri Aydın  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD'de aşı komitesi, "yeni doğan bebeklere hepatit B" tavsiyesini kaldırdı

New York

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bünyesindeki Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP), yaptığı oylamada, yeni doğan bebeklere yönelik hepatit B yapılmasına dair tavsiyesinde değişikliğe gitti.

ACIP, hepatit B aşısının doğumda sadece annesi hepatit B pozitif olan ya da annesi test edilmemiş bebeklere uygulanmasını tavsiye etme kararı alırken, diğer bebekler için aşının uygulanıp uygulanmayacağı ebeveynlerin ve doktorların inisiyatifine bırakılacak.

CDC Direktörü Jim O'Neill'in Komitenin tavsiyesini onaylayıp onaylamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Karara Senato'dan tepki

ABD Senatosu Sağlık Komitesi Başkanı ve karaciğer hastalıkları uzmanı Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, kararın "hata" olduğunu savunarak, CDC'nin yeni tavsiyeleri kabul etmemesi çağrısında bulundu.

Cassidy, doğumda aşının kaldırılmasının çocuklarda hepatit B vakalarının yeniden artmasına yol açabileceğini savundu.

Aşı, çocuklarda hastalığın görülme sıklığını düşürüyordu

Hepatit B enfeksiyonu özellikle bebeklerde kronik karaciğer hastalığı, siroz ve karaciğer kanserine yol açabilen ciddi bir rahatsızlık olarak biliniyor.

ABD'de 1991'den beri yürürlükte olan tüm bebekler için hepatit B aşısı tavsiyesinin, çocuklarda hastalığın görülme sıklığını düşürdüğü belirtiliyordu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu yıl ACIP'in tamamını görevden alarak yerine bazı aşı karşıtı görüşlere sahip üyelerin de bulunduğu yeni üyeler görevlendirmişti.

