Ekonomi

ABD Başkanı Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesini onayladığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesine onay verdiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD Başkanı Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesini onayladığını duyurdu

New York

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin duyuru yaptı.

Paylaşımında "Amerika'da 'küçük otomobillerin' üretilmesine az önce onay verdim." ifadesini kullanan Trump, üreticilerin uzun zamandır başka ülkelerde de başarılı şekilde yaptıkları gibi bu üretimi istediğini belirtti.

Trump, bu otomobillerin benzinli, elektrikli veya hibrit olarak çalışabileceğine işaret ederek şöyle devam etti:

"Çok yakın geleceğin bu otomobilleri, uygun fiyatlı, güvenli, yakıt tasarruflu ve kısacası muhteşem. Hemen üretime başlayın. Adalet, Ulaştırma ve Çevre bakanlıklarına teşekkür ederim. Keyfini çıkarın."

