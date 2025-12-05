Dolar
Ekonomi

WSJ: Warner Bros. Discovery, stüdyo ve yayın platformunu Netflix'e satmak için görüşmelere başladı

ABD merkezli Warner Bros. Discovery medya şirketinin, stüdyo ve yayın platformunu Netflix'e satmak için müzakerelere başladığı iddia edildi.

Ayşe İrem Çakır  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
WSJ: Warner Bros. Discovery, stüdyo ve yayın platformunu Netflix'e satmak için görüşmelere başladı

Ankara

The Wall Street Journal'a (WSJ) adını vermek istemeyen ve konuya dair bilgisi olan kaynaklar, dijital yayın sektöründeki hareketliliğe ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre, Netflix, Paramount ve Comcast gibi şirketler, Warner Bros. Discovery'nin stüdyoları ve HBO Max yayın platformunu satın almak için teklif veren şirketler arasında yer aldı.

Warner Bros. Discovery'nin bu kapsamda Netflix ile özel görüşmelere başladığını kaydeden kaynaklar, iki şirketin anlaşmayı yakında duyurmasının beklendiğine işaret etti.

İddialara göre, Netflix ve Comcast sadece stüdyo ve yayın platformuna talip oldu, Paramount ise bunların yanı sıra CNN ve diğer televizyon kanallarını almak için teklif verdi.

Öte yandan, bazı ABD'li yetkililer, söz konusu satışın gerçekleşmesi durumunda, Netflix'in dijital yayın piyasasında "çok güçlü" hale geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

