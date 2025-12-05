Dolar
42.56
Euro
49.58
Altın
4,194.94
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine tepki gösterdi.

Nuri Aydın  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

İstanbul

Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.

Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.

AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye, Gazze halkının acılarını hafifletecek tüm girişimlere öncülük etmeye devam edecektir
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı
Aydın'da şiddetli yağış etkili oldu

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan AB'nin X'e 120 milyon avro ceza vermesine tepki

ABD'de aşı komitesi, "yeni doğan bebeklere hepatit B" tavsiyesini kaldırdı

ABD Başkanı Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verildi

ABD Başkanı Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesini onayladığını duyurdu

ABD Başkanı Trump, ülkede "küçük otomobillerin" üretilmesini onayladığını duyurdu
Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor

Macaristan Başbakanı Orban: AB, yolsuzluk içinde boğuluyor
Barrack'a göre, ABD-Türkiye arasında müzakere edilen konular "4 ila 6 ay içinde" çözülebilir

Barrack'a göre, ABD-Türkiye arasında müzakere edilen konular "4 ila 6 ay içinde" çözülebilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet