ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verdiği bildirildi.
İstanbul
ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Lübnan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanan açıklamada, satışın Lübnan'ı Orta Doğu'da "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak" olarak güçlendireceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.