Dünya

ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Lübnan'a 90,5 milyon dolar değerinde orta sınıf taktik araçların olası satışına onay verdiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
ABD, Lübnan'a 90,5 milyon dolarlık askeri araçların olası satışını onayladı Fotoğraf: Ahmad Kaddoura/AA

İstanbul

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA), Lübnan'a olası askeri satışa ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 90,5 milyon dolar değerindeki orta sınıf taktik araçlar ile ilgili ekipmanların satışının, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini artıracağı ve terörle mücadele önlemlerini etkin şekilde uygulayabilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Söz konusu satışın, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği vurgulanan açıklamada, satışın Lübnan'ı Orta Doğu'da "siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir ortak" olarak güçlendireceği belirtildi.

