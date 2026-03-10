ABD Başkanı Trump'tan "İran'la savaş kısa süreli olacak" mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.
Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek." değerlendirmesini yaptı.
İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını savunan Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.
"Eğer biz saldırmasaydık onlar bir hafta içinde saldıracaklardı"
Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı." şeklinde konuşarak, bu konuda kendisini eleştirenlere katılmadığını belirtti.
İran’a karşı birçok açıdan ciddi "kazanım" elde ettiklerini öne süren Trump, "Birçok bakımdan zaten kazandık, ancak yeterince kazanmadık. Bu tehlikeyi tamamen ve sonsuza kadar sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz." yorumunu yaptı.
İran'ın insansız hava araçlarını, füze kapasitesini ve donanmasını "yok ettiklerini" savunan ABD Başkanı, İran'a ait 46 gemiyi batırdıklarını anlattı.
Trump, "Ne zaman pes edeceklerini bilmiyorum, ama iki gün önce pes etmeleri gerekirdi. Ama şu anda artık ellerinde hiçbir şey kalmadı." şeklinde konuştu.
Trump'tan "İran'la savaşın çok yakında biteceği" değerlendirmesi
İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesini çok büyük oranda yok ettiklerini ve donanmasını neredeyse tamamen ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, askeri olarak hedefledikleri noktaya çok önceden ulaştıklarını ileri sürdü.
"Bu yakında sona erecek, eğer tekrar başlarsa, daha da sert vururuz." diyen ABD Başkanı, bir muhabirin, "İran'la savaş bir hafta içinde sona erebilir mi?" şeklindeki sorusuna, "Olabilir. Çok yakında." yanıtını verdi.
Daha sonra bir başka muhabirin benzer bir sorusuna da cevap veren Trump, "Başlangıçta belirlediğimiz takvimin çok ilerisindeyiz. Bir ay sonra bu noktaya geleceğimizi tahmin edemezdik. Askeri hedefimizi tamamlama yolunda büyük adımlar attık, neredeyse tamamlandığı söylenebilir." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın tüm askeri güçlerini büyük oranda yok ettiklerini savunan Trump, İran'ın 50 gemisini batırdıklarını, füze kapasitelerini yaklaşık yüzde 10'a düşürdüklerini ve füze rampalarını yüzde 90'ın üzerinde azalttıklarını ifade etti.
İran'ın Körfez bölgesindeki bazı ülkelere düzenlediği saldırıları "çok aptalca" şeklinde nitelendiren Trump, bu ülkelerin başta tarafsız olduğunu, ancak şimdi ABD'nin tarafına geçtiğini savundu.
İran'da bir okulun Tomahawk ile vurulmasıyla ilgili soruşturma sonucunu bekleyecek
Öte yandan, ABD ordusuna ait bir Tomahawk füzesinin İran'daki bir okulu vurmasına ilişkin haberleri de değerlendiren Trump, bu konuda soruşturma sonucunu bekleyeceğini belirtti.
Trump, konuyla ilgili ısrarlı sorulara, "Bu konuda yeterince bilgim yok. Bu konu şu an soruşturma altında. Tomahawk füzeleri başkaları tarafından da kullanılıyor. Soruşturma sürüyor, raporun sonucu ne çıkarsa ona uyacağım." şeklinde konuştu.
Bölgede İran dahil birçok ülkenin Tomahawk füzelerine sahip olduğunu iddia eden Trump, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve bu soruşturmadan çıkacak sonuca göre hareket edeceğini belirtti.
Diğer yandan Trump, İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçilmesi konusunda ise "Bundan dolayı hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.