Dolar
8.90
Euro
10.28
Altın
1,757.77
ETH/USDT
3,451.70
BTC/USDT
52,780.00
BIST 100
1,379.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 06.10.2021
İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te de 10 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 13 ve 16 yaşlarında iki Filistinli çocuğun da olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı
AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yürütülecek
Gebelerde delta varyantıyla Kovid seyrinin kötüleşme ihtimalinin daha fazla olduğu belirtiliyor
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

Benzer haberler

İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon

İsrail'den 35 yıl önce kaybolan pilotu bulmak için birkaç ülkeyi kapsayan operasyon

İsrail güçleri ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyon

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den yeni 'normalleşme anlaşmaları' mesajı
Haaretz: İsrail ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor

Haaretz: İsrail ABD'den nükleer anlaşmaya dönmemesi halinde İran'a yaptırım uygulamasını istiyor
İzmir'de FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı