Dolar
42.42
Euro
49.30
Altın
4,156.02
ETH/USDT
2,986.00
BTC/USDT
90,671.00
BIST 100
10,955.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

ABD’nin, Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması için 2026 yılı ocak ayının ortasını hedef tarih olarak belirlediği öne sürüldü.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Esat Fırat  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

Kudüs

İsrail’in Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, “ABD yönetiminin belirlediği takvime göre, ilk Uluslararası İstikrar Gücü’nün birliklerinin Gazze Şeridi’ne 2026 Ocak ayı ortalarında ulaşması planlanıyor.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Uluslararası İstikrar Gücü’nün Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine konuşlandırılmasının planlandığı, bölgede görev yapan İsrail ordusunun ise konuşlandırma öncesi belirlenen alanlardaki mayın ve patlamamış mühimmatları temizleyeceği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in Kiryat Gat’taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi’nden üst düzey bir yetkili, Gazze Şeridi’ndeki “silahsızlanma sürecinin tamamlanması için son tarihin Nisan ayı sonu olarak belirlendiğini” söylediği aktarılan haberde yetkilinin ayrıca, “Belirlenen hedefler, özellikle sahadaki mevcut koşullar dikkate alındığında oldukça iddialı.” dediği belirtildi.

Haberde yer alan iddialara ilişkin ABD, Hamas ya da arabulucu taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze tasarısı BMGK'da kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 18 Kasım’da, Gazze'de Barış Kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD karar tasarısını kabul etmişti.

BMGK'da yapılan oylamada 13 ülke tasarıya "evet" oyu verirken, Rusya ile Çin ise "çekimser" oy kullanmıştı.​​​​​​​

Tasarı, oylama öncesinde, Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak ifadeler barındırdığı iddiasıyla İsrailli siyasiler tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tamamlanacak

Benzer haberler

ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Suriye'de merkezi yönetim arayışı: Zorluklar ve fırsatlar

Gazze'de, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybedenlerin rehabilitasyonu umutları yeşertiyor

Gazze'de, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybedenlerin rehabilitasyonu umutları yeşertiyor
Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor

Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor
Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili

Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet