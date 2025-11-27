Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.78
ETH/USDT
2,993.40
BTC/USDT
90,671.00
BIST 100
10,958.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara’da Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret edecek.
logo
Dünya

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Tuffah bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ethem Emre Özcan, Faruk Hanedar  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Beyrut/Kudüs

Lübnan basını, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerini hedef aldığını bildirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail saldırısı sonrası hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda silahların depolandığı bir fırlatma sahasının, bir silah deposunun ve askeri karakolların hedef alındığı iddia edilirken İsrail ordusunun tehlike durumunda saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bakan Yerlikaya: Antalya merkezli 17 ildeki Narkokapan operasyonunda 458 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da deprem ve sosyal konutların anahtar teslimi sürüyor
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Su kesintileri yaşanan Edirne'ye barajdan su taşıyacak hat 1 ay içinde tamamlanacak

Benzer haberler

ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

ABD’nin Gazze'ye uluslararası gücün konuşlandırılması için ocak ayını belirlediği iddiası

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

Suriye'de merkezi yönetim arayışı: Zorluklar ve fırsatlar

Gazze'de, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybedenlerin rehabilitasyonu umutları yeşertiyor

Gazze'de, İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybedenlerin rehabilitasyonu umutları yeşertiyor
Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor

Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor
Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili

Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet