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Dünya

İsrail, Lübnan'daki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesinde Ekim 2023'ten bu yana 282 kişiyi öldürdü

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 704 saldırıda 282 kişinin hayatını kaybettiği, 777 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hamdi Yılmaz, Stephanie Rady, Ali Semerci  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
İsrail, Lübnan'daki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesinde Ekim 2023'ten bu yana 282 kişiyi öldürdü

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana 704 saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, bu saldırılarda 282 kişinin yaşamını yitirdiği, 777 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

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