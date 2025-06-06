Dolar
39.22
Euro
44.64
Altın
3,322.71
ETH/USDT
2,516.50
BTC/USDT
104,750.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine dün düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Stephanie Rady, Gülşen Topçu  | 06.06.2025 - Güncelleme : 06.06.2025
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı

Beyrut

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine dün akşam düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün akşam X hesabından yaptığı paylaşımda, Nebatiye'ye bağlı Ayn Kana beldesine saldıracaklarını duyurmuş ve birkaç binanın işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu saldırı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hedef alan saldırıların ardından gerçekleşmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, görev başındaki personelin bayramını telsizden kutladı
Arife günü 863 trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de kent merkezinde bayram sessizliği hakim
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nda da evlatları için nöbette
Büyük İstanbul Otogarı'nda polis ekiplerinin bayram denetimi sürüyor

Benzer haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi yaralandı

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Fransa'da, torunları Gazze'de ölen büyükanneden İsrail hakkında "soykırım" şikayeti

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Kurban Bayramı'nın ilk gününde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti
The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, Gazze için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi

The Crown dizisi oyuncusu Khalid Abdalla, Gazze için sözlere değil, somut eylemlere ihtiyaç olduğunu söyledi
İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Ahmed, tarihin Gazze soykırımını önlemeyenleri unutmayacağını söyledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü yetkilisi Ahmed, tarihin Gazze soykırımını önlemeyenleri unutmayacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet