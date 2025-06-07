Dolar
39.22
Euro
44.69
Altın
3,312.06
ETH/USDT
2,509.60
BTC/USDT
105,510.00
BIST 100
9,486.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi’ne ulaştırmak için Mısır’da binlerce kurban kesti

Sadakataşı Derneği ekipleri, “Kurban Kardeşliği Yaşatır” kampanyası kapsamında İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne ulaştırmak üzere Mısır’da binlerce kurban kesimi yaptı.

Esat Fırat  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi’ne ulaştırmak için Mısır’da binlerce kurban kesti Fotoğraf: Esat Fırat/AA

Al Isma iliyah

Sadakataşı tarafından, Gazze Şeridi için Mısır’ın İsmailiyye kentinde, Türkiye’den bağış yoluyla, 4 bin 312 kurban kesimine başlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te de kurban eti dağıtımı yapan Sadakataşı, İsrail’in saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne, Mısır’da kesilen kurbanların etlerini ulaştıracak.

Sadakataşı Derneği, her yıl gerçekleştirdiği organizasyonlar çerçevesinde Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin’in tüm bölgelerine insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Kurban etleri konserve yapılacak

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurbanlıkların uygun koşullarda İslami usullere göre kesildiğini belirtti.

"Kurban Kardeşliği Yaşatır" çağrısıyla başlattıkları organizasyon kapsamında Mısır’da olduklarına dikkati çeken Özdal, "Derneğimize Gazze için vekaleten bağışlanmış kurbanların kesimi için buradayız." dedi.

Özdal, kesilen kurbanların etlerinin bir süre dinlendirilmek üzere soğuk hava depolarında bekletileceğini belirterek “Bu etler, konserve haline getirilecek ve şartların uygun olduğu süreçlerde Gazze Şeridi’ndeki kardeşlerimize ulaştırmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Filistinlilere ulaştırılmak üzere 4 bin 312 hissenin kesiminin yapıldığını aktaran Özdal, bağışçılara teşekkür ederek Filistin’in özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Trabzon'daki sel ve taşkın sonrası 120 kişinin acil ihtiyaçları için destek sağlandı
Tarihi Yarımada'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türk edebiyatının "Mona Roza"sı vefat etti
İstanbullular bayramın ikinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirdi

Benzer haberler

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması

Fransa'da, Gazze'ye yardım girişini engelleyen Fransızlara yönelik "soykırıma ortaklık" soruşturması

Sadakataşı Derneği, Gazze Şeridi’ne ulaştırmak için Mısır’da binlerce kurban kesti

Gazzeli anne Refah'taki sözde yardım merkezinden un almaya gitti, bedelini hayatıyla ödedi

İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bayramın ikinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 50 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, gelecek ay 50 binden fazla Haredi için askere alım emri yayınlayacak

İsrail ordusu, gelecek ay 50 binden fazla Haredi için askere alım emri yayınlayacak
ABD'de Michigan Üniversitesinin, Filistin yanlısı öğrencileri izlemek için dedektif tuttuğu ortaya çıktı

ABD'de Michigan Üniversitesinin, Filistin yanlısı öğrencileri izlemek için dedektif tuttuğu ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet