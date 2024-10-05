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Dünya

Netanyahu'dan, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulundu ve ülkesinin buna "hakkı" olduğunu ileri sürdü.

Said Amori, Ekrem Biçeroğlu  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Netanyahu'dan, İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidi

Kudüs

Netanyahu, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in İran'ın misilleme amaçlı füze saldırısına karşılık vereceğini bir kez daha ifade etti.

İran'ın "tarihin en büyük balistik füze saldırısında İsrail topraklarına yüzlerce füze ateşlediğini" söyleyen Netanyahu, bu saldırılara yanıt verme tehdidinde bulunarak, "Kendisini savunmak ve bu saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır, bunu yapacağız." diye konuştu.

İran'ın misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri ve siyasi liderleri herhangi bir tarih belirlemeden Tahran'a "büyük bir askeri tepki" tehdidinde bulunurken, bazı İsrailli yetkililer İran'ın nükleer ve petrol tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.

İsrail resmi televizyonu KAN bugün, Netanyahu hükümetinin "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.

İran'a yanıt verme hazırlıklarının "Washington ile koordineli olarak yapıldığı" aktarılmıştı.


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