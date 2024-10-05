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Dünya

Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Nuri Aydın  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Yeni Zelanda'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İstanbul

Yeni Zelanda jeolojik araştırmalar merkezi GeoNet'in açıklamasında, sarsıntının Wellington'un 25 kilometre batısında yerel saatle 05.08'de meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin yerin 30 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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