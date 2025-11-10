Dolar
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Fatih Çapkın, Fatih Gökbulut  | 10.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.02'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4,1 ve 4,0 büyüklüğündeki sarsıntılar 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 04.54'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 ve saat 06.08'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

4,1 büyüklüğündeki deprem 8,12 kilometre derinlikte meydana gelirken 4,0 büyüklüğündeki depremin ise 5,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'de bir araya geldi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 403 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor

