Dolar
42.24
Euro
49.01
Altın
4,195.32
ETH/USDT
3,402.90
BTC/USDT
101,661.00
BIST 100
10,640.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında bugün öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi.

Mehmet Kemal Firik  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Lefkoşa

AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında TSİ 17.23'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baf kentinde ikinci depremin ardından halkın evlerine giremediği, bazı okullarda eğitimin durdurulduğu bildirildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek, toplanma noktalarından ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, deprem sonucunda ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, bugün öğle saatlerinde GKRY ve KKTC'de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
DMM, "Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu" iddiasını yalanladı
Şüpheli Necati Özkan'ın "örgüt üyeleri ve usulsüz iş alanlar arasında bağlantı kurduğu" iddiası
Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde ihale süreçlerindeki yöntem anlatıldı

Benzer haberler

Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Sındırgı esnafına "deprem kredisi" imkanı sunulacak

Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem KKTC'den de hissedildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi

Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi
KKTC Dışişleri Bakanlığı, temas hattı ihlalinde bulunan 3 Rum'un ikaz edildiğini açıkladı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, temas hattı ihlalinde bulunan 3 Rum'un ikaz edildiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet