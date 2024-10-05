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İtalya’nın başkenti Roma’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı nedeniyle Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

"Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi

Yetim Vakfınca Amasya'da, Gazze'ye saldırılarda hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek ve İsrail'e tepki amacıyla, "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi.

Umut Yeşilyurt  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
"Filistinli çocuklar için çiz" etkinliğiyle Gazze'de ölen çocuklara dikkat çekildi Fotoğraf: Umut Yeşilyurt/AA

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda yapılan etkinliğe katılanlar İsrail'i protesto ederek, duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü, resimler yaptı.

Yetim Vakfı Amasya temsilciliği adına açıklama yapan 16 yaşındaki Beyazıt Eren Çınarcı, 1917 Balfour Deklarasyonu ile Yahudi göçlerine açılan, ardından İsrail'in işgal ve saldırılarına maruz kalan Filistin'in 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırımı yaşadığını söyledi.

Yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu 50 bine yakın kişinin öldüğünü, 100 bine yakın kişinin de yaralandığını dile getiren Çınarcı, "70 binden fazla binanın yerle bir edildiği, 2 milyon insanın yerlerinden edildiği Gazze, insanlık aleminin utanç tablosudur. Başta İslam ülkeleri olmak üzere kınamanın ötesine geçilmemesinden cesaret bulan işgalciler, her geçen gün daha da çirkinleşmektedir." ifadelerini kullandı.

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