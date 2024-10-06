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İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları devam ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki farklı bölgelere şiddetli hava ve topçu saldırıları düzenlemesi nedeniyle bölge halkı güvenli gördükleri yerlere göç etmeye başladı.

Ramzi Mahmud, Ömer Erdem, Çağrı Koşak  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor

Gazze

İsrail savaş uçakları, Kuzey Gazze vilayetindeki Doğu Cibaliya, Tel Zater, Hammuda istasyonu çevresi ile Endonezya Hastanesinin doğusundaki bölgelerde şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Topçu birlikleri de Kuzey Gazze'nin kuzeybatı bölgelerini yoğun şekilde vurdu.

İsrail, mayıs ayındaki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırısından bu yana Kuzey Gazze'ye bu denli şiddetli bir bombardıman yapmamıştı.

Bu saldırılar sırasında İsrail helikopterlerinden çevreye rastgele ateş açıldı.

Gazze’nin kuzeyindeki hava saldırılarında evler de hedef alındı.

Sivil savunma, enkaz altındakilere müdahalede yetersiz kalıyor

Görgü tanıkları, halkın, Atatıra, Tevam, Kerame ve İstihbarat (Kuzeybatı) bölgelerinden Gazze kenti ve ortasına, ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundan ortasına doğru göç ettiğini belirtti.

Filistin Sivil Savunma Birimi, ekiplerinin İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde eş zamanlı olarak bombaladığı birçok evin enkazı altında kalanlara ulaşmakta zorlandığını belirtti.

Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çok sayıda meskun bölgeyi hedef aldığını ve enkaz altında kalanlara ulaşamadıklarını bildirdi.

Saldırılarda Beyt Hanun'da 5 ve Cibaliye'de 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirten Basal, Filistinli ailelerin evlerine yönelik saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

İsrail’in Gazze’nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanı devam ederken, Filistinlilerin kara harekatı yapılabileceği korkusuyla Gazze şehri ve merkezine doğru göç ettiği gözlemlendi.

Görgü tanıkları, Kuzey Gazze vilayetinin doğu ve batı bölgelerinde İsrail askeri araçlarının seslerinin duyulduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine, özellikle cumartesi sabahı tahliye dayatması yaptığı Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanları da devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki UNRWA'nın merkezini vurduğunu açıkladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla saldırdığını duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine yapılan saldırı hakkında bilgi verildi.

Adraee, Cibaliye'deki UNRWA merkezinin "Hamas tarafından kullanılan komuta merkezi" olarak kullanıldığını ve merkezde "İsrail ve İsrail ordusuna karşı operasyonların planlandığını" iddia etti.

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