Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul
