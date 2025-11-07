Dolar
42.20
Euro
48.77
Altın
3,998.53
ETH/USDT
3,360.20
BTC/USDT
102,456.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı
FETÖ'ye yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin toplandığını açıkladı
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig başkanı dahil 21 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından hakem Zorbay Küçük hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Filistin Tutuklu Çalışmaları Merkezi: İsrail ekim ayında 39'u çocuk 540 Filistinliyi gözaltına aldı

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı

İzmir'de ihale usulsüzlüğü operasyonunda 3'ü belediye çalışanı 4 şüpheli yakalandı
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet