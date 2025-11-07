Dolar
Gündem

Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğini ifade etti.

Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:

"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."

Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
