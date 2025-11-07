Bakan Işıkhan: 2024 yılından bugüne kadar 92 bin 446 kadın iş hayatına kazandırıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılından bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programı, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ve Mesleki Eğitim Kursları sayesinde 92 bin 446 kadının çalışma hayatına kazandırıldığını bildirdi.
Ankara
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin dört bir yanındaki kadınların başarı hikayelerinin gurur verdiğini ifade etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye İş Kurumu destekleriyle iş gücüne katılan kadın emekçilere selamlarını ileten Işıkhan, şunları kaydetti:
"2024 yılından bugüne İşbaşı Eğitim Programı (İEP), Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) sayesinde 92.446 kadının çalışma hayatına adım atmasını sağladık. Çalışmanın, üretimin, kalkınmanın yüzyılını kadınların güçlü desteğiyle inşa ediyoruz. 'ispozitifharita.iskur.gov.tr' adresinden verilerimizi anlık şekilde paylaşıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.