Gündem

"Hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanının da bulunduğu 21 şüpheliden 18'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Zeynep Yeşildal  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine sürdürülen soruşturmada, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada A.K.K, A.T, B.K, B.T, B.E.A, C.B, E.A, M.Y, M.Ö, N.O, N.K, S.E.T, Ş.B, U.T, U.K, Y.Y ve Y.Ş. isimli 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından; futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından; soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 12 ildeki adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlının gözaltına alındığı kaydedildi.

Türkiye futbol liglerinde yer alan futbolcu ve hakem gibi insan, ayrıca futbol kulübü ve üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında süren adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, iddia edilen eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturmanın, delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir. Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

