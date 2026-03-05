Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak 2 müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak RAMS Başakşehir-Göztepe karşılaşmasını ise hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol 1. Lig'de oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir
