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İtalya’nın başkenti Roma’da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı nedeniyle Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya

İsveç'te, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
İsveç'te, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Başkentin Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanlığına doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Katil İsrail Lübnan'dan defol" sloganları attı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan protestocular, Gazze'deki "soykırımın" ve son günlerde Lübnan'da artan İsrail saldırılarının durdurulmasını istedi.

İsveçli aktivist Benjamin Robol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırımını kınamak için gösteri yaptıklarını ifade etti.

Robol, "Bir yıldır devam eden korkunç soykırım için bir kez daha buradayız. Orta Doğu ve tüm dünyada barışı sağlamak için sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaşı giderek büyüyor ve tüm bunlar emperyalizm yüzünden oluyor. Bu nedenle sistemin temelinden mücadele etmeliyiz." dedi.

Netanyahu'nun iktidarda kalmak için savaşı sürdürdüğünü belirten Robol, "Netanyahu, İran'ı provoke etmeye çalışıyor ve bence tek istediği ABD'yi savaşa dahil etmek." diye konuştu.

İsveç Sol Parti Milletvekili Nadja Awad da İsveç hükümetinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da yaptıklarına karşı durması gerektiğini söyledi.

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