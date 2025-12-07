Dolar
42.57
Euro
49.58
Altın
4,202.25
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Şam'daki Filistinliler, Filistin-Suriye maçı sonrası her iki takımın da çeyrek finale yükselmesini kutladı

Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Kampı'nda yaşayan Filistinliler, Arap Kupası kapsamında oynanan Filistin–Suriye maçını birlikte izleyerek, her iki takımın çeyrek finale yükselmesini çifte sevinçle kutladı.

Muhammed Karabacak  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Şam'daki Filistinliler, Filistin-Suriye maçı sonrası her iki takımın da çeyrek finale yükselmesini kutladı Fotoğraf: Ayman Yaqoob/AA

Damascus

A Grubu karşılaşmaları çerçevesinde oynanan Suriye–Filistin maçı golsüz berabere sona ererken, her iki takım da elde ettikleri 5 puanla çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Maçı Yermuk Kampı’nda birlikte izleyen Filistinliler ve Suriyeliler, ülkelerinin takımlarının çeyrek finale yükselmesini büyük mutlulukla karşıladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kampta doğup büyüyen 24 yaşındaki Tarık Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraf tutmakta zorlandığını söyledi.

Atallah, "Gönlüm iki takımı da desteklemek istiyor. Bizi teselli eden, her iki takımın da iyi bir performans sergileyerek ikinci tura yükselmesidir. Her iki halk da bu mutluluğu hak ediyor." diye konuştu.

Filistin asıllı Semir Abdullah ise "Bir gözüm Suriye'de, diğeri Filistin'de" diyerek her iki takımı da desteklediğini ifade etti.

Abdullah, her iki takımın daha güçlü bir performans ortaya koyabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ilerleyen maçlarda daha iyi sonuçlar alınabileceğini dile getirdi.

Abdullah, "Gönül ikiye bölünmüş durumda. İki takım da bunu hak ediyor. Kurtuluşla birlikte gelen güzel bir mutluluk. Allah Filistinlilerin ve Suriyelilerin acılarını dindirsin." dedi.

Suriye ve Filistin takımları, A Grubu'nda birer galibiyet ve iki beraberlikle toplam 5 puan toplayarak çeyrek finale yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
Van'da 4,6 büyüklüğünde deprem
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddialarına ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Macaristan Başbakanı Orban'ı karşıladı

Benzer haberler

Şam'daki Filistinliler, Filistin-Suriye maçı sonrası her iki takımın da çeyrek finale yükselmesini kutladı

Şam'daki Filistinliler, Filistin-Suriye maçı sonrası her iki takımın da çeyrek finale yükselmesini kutladı

KÜME Vakfının raporuna göre Suriye'de istikrar dış müdahalenin sınırlanması ve iç entegrasyonla mümkün

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze’yi yönetmeyecek

Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze’yi yönetmeyecek
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 360'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 360'a yükseldi
Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı

Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet