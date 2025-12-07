Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını söyledi.

Gülşen Topçu, Ekrem Biçeroğlu  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

İstanbul

Şeybani, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 23. Doha Forum kapsamındaki "Yeni Suriye'nin Bir Yılı: İlerlemeyi, Fırsatları ve Zorlukları Değerlendirmek" başlıklı panelde konuştu.

Konuşmasında Şeybani, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde karşılaştıkları zorlukları, uluslararası yaptırımları ve İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını değerlendirdi.

Ülkeyi yeniden inşa ettikleri geçiş sürecinde karşı karşıya oldukları sorunlardan birinin İsrail olduğunu vurgulayan Şeybani, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikaları üzerinde çalışılmazsa istikrarsızlaştırma girişimlerinin her zaman olacağını dile getirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Suriye topraklarından çekilmesi konusunun değişmez kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Şeybani, "İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Hem Suriye hem de İsrail taraflarını dikkate alacak, ikili, adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım olmalıdır." dedi.

İsrail'in Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeyi ve bazı mezhep veya unsurların hareketleri üzerine bahis oynamayı bırakmasını istediklerini aktaran Şeybani, İsrail dahil herkesle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Suriye'nin, "Orta Doğu'daki tek demokrasi" iddiasında bulunan İsrail'den çok daha olgun bir yaklaşım sergilediğini belirten Şeybani, bu yaklaşımın henüz yeni olmasına rağmen, daha diplomatik ve daha mantıklı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Ekonomik yaptırımlar ve dış politika

Suriye'de, Esed rejiminin devrilmesinden sonraki 1 yıllık süreçte kaydettikleri başarılara işaret eden Şeybani, önceki rejim tarafından aşındırılan ve çarpıtılan güveni yeniden kazandıklarını dile getirdi.

Son derece sınırlı kaynaklara ve önceki rejimden miras aldıkları ağır yükümlülüklere rağmen, Suriye halkının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Şeybani, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar, özellikle de Caesar yasaları nedeniyle hala katetmeleri gereken uzun bir yol olduğunu ifade etti.

Bir Orta Doğu ülkesi olarak dengeli bir dış politika yürütmenin en zorlu şeylerden biri olduğunu vurgulayan Şeybani, dış politikada attıkları her adımı, yaptıkları her açıklamayı, dâhil oldukları her siyasi projeyi ve her uluslararası angajmanı çok derin bir okumaya ve incelemeye tabi tuttuklarını kaydetti.

Şeybani, ABD yönetiminin bugün açıkça Suriye'yi "ortak ülke" olarak gösterdiğini, eskiden Suriye'ye insani bir konu olarak bakan, oradan gelen göçü nasıl durduracaklarını düşünen Avrupa ülkelerinin artık Suriye'ye geri göçten ve yatırım yapmaktan söz ettiğini belirtti.

Şeybani, son olarak, "gelecek yıl düzenlenecek Doha Forumu'nda, Suriye'de sahada ortaya konmuş gerçek başarı modellerini konuşuyor olacaklarını" söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan-Ardanuç kara yolu kış sezonunda ulaşıma kapalı olacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar
İstanbul'un bazı bölgelerinde metrekareye 67 kilogram yağış düştü
Kars'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Van'da kar etkili oldu

Benzer haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail, Suriye topraklarından çekilmeden bir anlaşma olmayacak

BM Raportörü Albanese, İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesine tepki gösterdi

Netanyahu, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yakında geçilmesini beklediğini söyledi

Katar Başbakanı Al Sani'den kalıcı çözüm için Filistin Devleti vurgusu

Katar Başbakanı Al Sani'den kalıcı çözüm için Filistin Devleti vurgusu
Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı

Suriye'yi "özgürleştirme harekatı" komutanları, operasyonun perde arkasını AA’ya anlattı
Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor

Suriye'de devrimin ardından Türkiye’den ülkeye dönüşler sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet