Dünya

İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinde bir bölgeyi topçu ateşiyle hedef aldı

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra iline bağlı doğu Tel el-Ahmar bölgesini topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

Muhammed Karabacak  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İsrail ordusu, Suriye’nin Kuneytra ilinde bir bölgeyi topçu ateşiyle hedef aldı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

İdlib

Suriye’nin resmi devlet televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra’nın Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail’in saldırısının Suriye’nin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğu ifade edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar Suriye’ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

