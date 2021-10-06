Dolar
8.90
Euro
10.28
Altın
1,756.82
ETH/USDT
3,449.00
BTC/USDT
52,700.00
BIST 100
1,380.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı

Kasım İleri   | 06.10.2021
ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı

Washington DC

ABD yönetimi nükleer silah stokunda 3 bin 750 nükleer savaş başlığı bulunduğunu duyurdu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’den beri açıklamayı reddettiği ülkenin nükleer stoku, Joe Biden yönetimi tarafından dünyaya açıklandı.

Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin Eylül 2020 itibarıyla 3 bin 750 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bildirildi.

Raporda, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki taahhütler ve konuşlu veya konuşlandırılmamış, stratejik veya konvansiyonel her türlü nükleer silaha yönelik çabalar dahil, devletlerin nükleer stoklarının şeffaflığının artırılması, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma açısından önemlidir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu stokun hem aktif hem de pasif nükleer miktarını gösterdiği ifade edilen raporda, ABD’nin elindeki nükleer başlık sayısının 1967’nin sonunda zirveye ulaştığı ve o yıl bu sayısının 31 bin 255 olduğu kaydedilirken 1989’da Berlin Duvarı çöktüğünde ise Washington’un elinde 22 bin 217 başlık bulunduğu hatırlatıldı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2018’den Trump döneminin sonuna kadar ABD hükümetinin nükleer stokunu açıklaması için talepte bulunmuş ancak Trump yönetimi bu talebi reddetmişti.

ABD nükleer stoku en son 2018'de açıklanmış ve ülkenin elinde 2017 itibarıyla 3 bin 822 savaş başlığı olduğu bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı
AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yürütülecek
Gebelerde delta varyantıyla Kovid seyrinin kötüleşme ihtimalinin daha fazla olduğu belirtiliyor
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

Benzer haberler

ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı

ABD, 3 bin 750 nükleer silah başlığı bulundurduğunu açıkladı

ABD ve İspanya'ya ihracatta tarihi zirve

Ünlü boksör Muhammed Ali'nin çizimleri yaklaşık 1 milyon dolara satıldı

Meksika'daki göçmenlerin çaresiz bekleyişleri sürüyor

Meksika'daki göçmenlerin çaresiz bekleyişleri sürüyor
ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak

ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak
CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı

CIA'nın yurt dışındaki onlarca muhbirinin ele geçirildiği ortaya çıktı