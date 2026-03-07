Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,985.20
BTC/USDT
67,980.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Dünya

Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Orta Doğu'da yükselen gerilim nedeniyle Gazze için oluşturulan ABD başkanlığındaki Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Ayşe İrem Çakır, Irmak Akcan  | 07.03.2026 - Güncelleme : 07.03.2026
Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı

Ankara

Middle East Monitor'un haberine göre Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sugiono, bölgedeki son askeri gerginlik nedeniyle Barış Kuruluna ilişkin tüm görüşmelerin askıya alındığını duyurdu.

Uluslararası ilginin artık ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının sonuçlarına kaydığını ifade eden Sugiono, Endonezya'nın, süren saldırılar ve artan gerginliklerden doğrudan etkilenen Körfez bölgesindeki ortaklarıyla yoğun istişarelerde bulunacağını belirtti.

Barış Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu önde gelen 8 Müslüman lider, 23 Eylül 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'la Gazze'de ateşkesin ve barışın sağlanması amacıyla görüşme yapmıştı. Söz konusu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump tarafından Barış Planı açıklanmıştı.

Barış Planı çerçevesinde 13 Ekim 2025'te düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkesin sağlandığı duyurulmuş, ateşkes Barış Planı'nın ilk aşamasını oluşturmuştu.

Barış Planı, BM Güvenlik Konseyinin 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla kabul edilmişti.

14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Ocak'ta İsviçre'nin Davos şehrinde düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılarak Barış Kurulu Şartı'nı imzalamıştı.

Trump'ın başkanlığında Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun ilk toplantısı, 19 Şubat'ta Washington'daki Barış Enstitüsünde yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İş Pozitif ile 1,8 milyon kadın iş sahibi oldu
Manisa'da yaklaşık 30 milyon liralık fabrika soygunu güvenlik kamerasında
MSB, Mehmetçiğin zorlu koşullardaki dağcılık eğitiminden görüntü paylaştı
Kadın milletvekilleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu
AYM'de başkanvekili seçimi 10 Mart'ta yapılacak

Benzer haberler

Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı

Endonezya, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin görüşmeleri askıya aldı

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Gazzeli ressam, İsrail saldırılarından etkilenen çocuklara sanatla umut oluyor

BM: Filistin topraklarında yardım görevlileri ve siviller hala bombardıman ve ateş altında

BM: Filistin topraklarında yardım görevlileri ve siviller hala bombardıman ve ateş altında
Kosovalı askerler yakında Gazze'ye konuşlandırılacak

Kosovalı askerler yakında Gazze'ye konuşlandırılacak
İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet